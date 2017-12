ETATS-UNIS : Donald Trump s'en prend violemment au FBI

Un des principaux enquêteurs dans le dossier russe écarté pour avoir exprimé des critiques contre Donald Trump dans d'anciens SMS privés ? Voilà du pain béni pour le président américain, déchaîné dimanche 3 décembre pour dénoncer la malhonnêteté du FBI.



Mais au-delà de cette stratégie de communication spectaculaire mais légalement périlleuse, des actions plus discrètes sont mises en œuvre pour freiner les enquêtes fédérales.



Ainsi, les parlementaires républicains du Congrès pressent depuis plusieurs semaines pour qu'une enquête soit ouverte sur les dysfonctionnements présumés de ces dernières années, notamment les investigations contre l'ancienne candidate démocrate Hillary Clinton.



Ce week-end, des mesures contre le vice-ministre de la Justice et le nouveau directeur du FBI ont été annoncées par les républicains du Comité du renseignement.



Ces élus soupçonnent des motivations politiques dans la manière dont sont menées les enquêtes contre Clinton et Trump, et demandent donc des comptes. Face à eux, les démocrates dénoncent des gesticulations détournant l'attention du problème de fond, l'ingérence russe présumée.



Longtemps considéré comme un bastion du travail bipartisan et en bonne intelligence, le Comité du renseignement est ainsi rattrapé à son tour par les manœuvres politiciennes. Trump est décidément en train de faire exploser beaucoup de codes de la démocratie américaine.