ETATS-UNIS : Donald Trump propose son aide pour apaiser les tensions dans le Golfe

Le président des Etats-Unis Donald Trump a proposé mercredi, lors d'un entretien téléphonique avec l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, son aide pour apaiser les tensions entre les pays du Golfe, évoquant une possible rencontre à la Maison Blanche.



"Le président a proposé d'aider les différentes parties à résoudre leurs différences, y compris à travers une rencontre à la Maison Blanche si nécessaire", a indiqué l'exécutif américain dans un compte-rendu de l'appel, au moment où la région est plongée dans une crise sans équivalent depuis des années.



L'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis ont accentué mercredi la pression sur le Qatar, trois jours après avoir rompu avec leur partenaire du Golfe qu'ils accusent de "soutenir" le terrorisme et de leur préférer l'Iran.



Mardi, le président américain avait provoqué la stupeur en apportant, dans une série de tweets matinaux, un soutien tacite à l'isolement du Qatar par les pays de la région, suggérant que le petit Etat du Golfe finançait l'extrémisme.



Le Qatar abrite principale base aérienne américaine dans la région, près de Doha, où environ 10.000 militaires sont stationnés.



Mardi soir, il avait cependant changé de ton, appelant, dans un entretien téléphonique avec le roi Salmane d'Arabie saoudite, à "l'unité" les pays du Golfe.