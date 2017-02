ETATS-UNIS : Donald Trump présentera son premier budget "mi-mars"

La présentation du budget fédéral, proche de 4.000 milliards de dollars, est l'occasion pour un président d'afficher ses priorités et de traduire sur le papier certaines de ses promesses de campagne.



"Les finances de notre pays sont dans une situation chaotique mais nous allons tout remettre en ordre", a déclaré M. Trump lors d'une réunion sur la préparation du budget à venir.



"Nous avons un énorme travail à faire dans la mesure où la dette nationale a doublé au cours des huit années écoulées", a-t-il poursuivi, s'engageant à "faire beaucoup plus avec moins".



"Nous allons demander à tous les ministères et à toutes les agences de protéger chaque dollar du contribuable (...) Plus de gaspillage", a-t-il encore dit, sans rentrer dans les détails.



Son porte-parole Sean Spicer a précisé peu après qu'un projet de budget serait présenté "mi-mars".



Selon les chiffres du Congressional Budget Office (CBO), organisme indépendant qui évalue régulièrement les comptes du pays, l'endettement national qui représente aujourd'hui 77% du Produit intérieur brut -près de 20.000 milliards de dollars, son plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale- devrait grimper à 89% du PIB d'ici 2027.



Ces chiffres, qui ne tiennent pas compte du programme de Donald Trump, s'expliquent par l'augmentation inévitable des dépenses de santé et de retraite alors que la génération nombreuse des baby-boomers quitte le marché du travail au rythme de 10.000 personnes par jour.