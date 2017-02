ETATS-UNIS : Donald Trump nomme le juge conservateur Neil Gorsuch à la Cour suprême

Neil Gorsuch est un républicain chimiquement pur. Ses positions sur la Constitution sont très traditionalistes. Une interprétation des textes tels qu’ils ont été écrits par les pères fondateurs voilà 300 ans, et non une adaptation de la Constitution au 21e siècle.



Le juge Gorsuch s’est illustré dans ses décisions contre l’euthanasie et contre les dispositions de la loi sur la santé, permettant le remboursement des contraceptifs. En défenseur de la liberté de religion, il s’est également prononcé en faveur des entreprises qui refusent d’appliquer certains textes, contraires à leurs convictions.



Promu par George Bush fils, il fut, voilà 10 ans, le plus jeune juge d’une cour d’appel fédérale. A l’époque, sa confirmation au Congrès fut unanime. Et c’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles Donald Trump l’a choisi, espérant ainsi contourner l’obstruction parlementaire promise par les démocrates.



Neil Gorsuch est un choix habile du président Trump. Le juge fait l’unanimité parmi les élus républicains, qui en cette période troublée, avaient besoin que le président prenne, enfin, une décision qui réponde aux vœux de l’establishment.