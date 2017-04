ETATS-UNIS : Donald Trump ne réactivera pas le registre public des visiteurs de la Maison Blanche

Pendant la quasi-totalité de la présidence de Barack Obama, la liste des personnes entrant à la Maison Blanche -y compris élus, responsables, dignitaires, ambassadeurs et responsables étrangers- était disponible sur internet, via un formulaire de recherche. Seules quelques exceptions à cette règle étaient permises, notamment pour les visites strictement personnelles de la famille Obama ou des motifs de sécurité nationale.



Ce registre était une mine d'informations pour les médias et ONG examinant les éventuels conflits d'intérêts au sein de l'exécutif, même si les responsables de l'administration étaient toujours capables de contourner la règle en rencontrant leurs interlocuteurs ailleurs à Washington.



Peu après l'arrivée de Donald Trump au pouvoir le 20 janvier, la base de données est devenue indisponible. Et vendredi, la Maison Blanche a confirmé qu'elle ne la remettrait pas en ligne, le registre public n'étant pas une obligation légale. Selon l'exécutif cité par le magazine Time et le Washington Post, la décision a été prise en raison de "risques importants pour la sécurité nationale et de questions de confidentialités".



Une association de promotion de la transparence de la vie publique avait en fait poursuivi l'administration Obama au début de son mandat pour obtenir la publication de ce registre. La Maison Blanche démocrate avait cédé en acceptant, volontairement, la publication de la liste des visiteurs, pour la première fois.



Cette année, plusieurs associations ont lancé une action en justice pour forcer l'administration Trump à se conformer à ce précédent, non seulement pour la Maison Blanche mais pour la résidence de Mar-a-Lago, en Floride, où le milliardaire reçoit régulièrement des visiteurs, ainsi que pour la Trump Tower à New York.