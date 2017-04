ETATS-UNIS : Donald Trump déclare que l'Otan n'est «plus obsolète»

Donald Trump avait semé le trouble en Europe en qualifiant l'Otan d'«obsolète». C'était pendant la campagne électorale. Aujourd'hui, le président américain a changé d'avis. Au côté du secrétaire général de l'Alliance atlantique Jens Stoltenberg, qu'il recevait à la Maison Blanche, Donald Trump l'a dit : l'Otan n'est « plus obsolète ». Il a même affirmé que l'Otan est « un rempart pour la paix internationale ».



Mais Donald Trump a réaffirmé : les alliés européens doivent augmenter leurs dépenses de défense. Les Etats-Unis et l'Otan réclament depuis des années que ces dépenses atteignent au moins 2% de leur produit intérieur brut. Ce devrait être l'une des questions en débat lors du sommet de l'organisation le 25 mai à Bruxelles.



Ce serait «merveilleux» si les Etats-Unis, la Russie et l'Otan «s'entendaient»



« Ce serait merveilleux, comme on en discutait il y a un instant, si l'Otan et notre pays pouvaient s'entendre avec la Russie. A l'heure actuelle, nous ne nous entendons pas du tout avec la Russie. A propos de notre relation avec la Russie, il se peut que nous soyons (tombés) au plus bas (niveau) de tous les temps », a déclaré Donald Trump lors de la conférence de presse commune avec le secrétaire général de l'Otan.