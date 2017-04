ETATS-UNIS : Donald Trump approuve la vente d'avions de combat au Nigeria

Le 17 janvier dernier, l’armée nigériane bombardait par erreur un camp de réfugiés dans le nord-est du pays, faisant une centaine de morts. A Washington, le président Obama, qui s’apprêtait à donner son accord à la vente d’avions de combat à Abuja décidait de reconsidérer sa décision, à trois jours de son départ.



La Maison Blanche avait publiquement exprimé sa défiance à l’égard d’une armée nigériane qui ne respecte pas les droits de l’homme et qui, selon le Pentagone, était infiltrée par des éléments proches de Boko Haram. La coopération était réduite à sa plus simple expression.



Trois mois plus tard, l’administration Trump semble finalement donner sa bénédiction à cette transaction, pour 12 appareils de reconnaissance, surveillance et combat. La décision fut prise après la conversation téléphonique entre Donald Trump et son homologue Buhari, en février.



Le communiqué de la Maison Blanche a été publié avec retard, mais l’information est sans équivoque : le président Trump soutient la vente d’avions américains au Nigeria pour l’aider dans sa lutte contre Boko Haram. Une transaction de 600 millions de dollars que le Congrès doit encore approuver.