ETATS-UNIS - Décret immigration : Trump se déchaine sur Twitter

« Le décret immigration de la Maison Blanche n’est pas une interdiction de voyager, ni une interdiction d’entrée des musulmans aux Etats-Unis ». C’est simplement, expliquait récemment le ministre de la Sécurité nationale « une pause temporaire qui permettra de revoir le système des visas ».



Mais sur les réseaux sociaux, le président a une nouvelle fois contredit John Kelly. « Il faut en finir avec le politiquement correct », écrit Donald Trump : « ce décret est bien une interdiction de voyager » explique le président.



On se demande aujourd’hui dans quel état d’esprit sont les juristes dont la mission, difficile, est de défendre la politique de l’administration devant la plus haute juridiction. Ses avocats ont jusque-là tenté, sans succès, d’expliquer qu’il ne s’agit en aucune manière de cibler les musulmans.



Ces cafouillages et le langage sans filtre de Donald Trump vont peut-être définitivement enterrer son texte de loi. Mais ces dérapages sonnent comme un langage de vérité aux oreilles de sa base électorale. Et c’est manifestement à cette base que s’adresse le président des Etats-Unis.