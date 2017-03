ESPAGNE : vaste coup de filet dans les réseaux pédophiles

C’est certainement l’un des plus grands dispositifs policiers mis en place de ces derniers temps : 136 agents spécialisés dans la poursuite sur internet de pédophiles, appuyés par 200 gardes civils, ont réalisé un déploiement impressionnant sur tout le territoire national.



Ils ont ratissé large : 408 disques durs, 65 dispositifs USB, 40 ordinateurs portables ; et globalement 6000 archives audiovisuelles à caractère sexuel explicite sur lesquelles ils ont pu mettre la main. Les personnes incriminées sont aussi bien des pédophiles que des personnes qui se consacrent à la vente de ce matériel frauduleux. On peut voir des mineurs victimes d’attouchements sexuels, voire de violence, et toutes sortes d’abus, parfois très graves, commis contre des enfants de 2 à 14 ans.



Le ministère de l’Intérieur a qualifié ce coup de filet de « spectaculaire », mais il a reconnu qu’il n’a fait qu’affaiblir un réseau très répandu et de plus en plus sophistiqué sur le plan technologique.