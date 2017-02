ESPAGNE : Sergio Ramos torpille Piqué et Dani Alves

Le Real Madrid peut savourer. Quatre jours après la défaite concédée à Valence, les Merengue ne sont pas passés loin d’un nouveau revers, cette fois sur la pelouse de Villarreal, les Madrilènes ayant été menés 2-0 avant d’enquiller trois buts en moins de vingt minutes pour renverser leurs hôtes et récupérer la première place de la Liga avec un point d’avance sur le Barça mais également un match en retard.

"On savait que ce serait compliqué. Villarreal est l’une des équipes qui joue le meilleur football et ils ont clairement dominé la première période, n’a pas manqué de reconnaître Sergio Ramos dans de propos rapportés par Marca, le capitaine madrilène ajoutant on est revenus avec d’autres intentions en seconde période et notre victoire est méritée."



Cela m’aurait forcément étonné si c’était Messi qui l’avait publié mais Piqué, franchement…



Et tant pis si le penalty synonyme d’égalisation inscrit par Cristiano Ronaldo est entaché d’une faute d’arbitrage. "Les arbitres font un travail difficile", a avancé le défenseur madrilène avant de répondre à Gerard Piqué, qui a crié au complot sur Twitter. "Cela m’aurait forcément étonné si c’était Messi qui l’avait publié mais Piqué, franchement… On sait le monde dans lequel il vit…", a-t-il lancé à l’endroit de son coéquipier en sélection.

Mais Gerard Piqué n’a pas été la seule victime de la verve du Madrilène. Dani Alves en a également pris pour son grade après avoir expliqué comprendre la rancœur des Sévillans à l’endroit de Sergio Ramos. "Venant de Dani Alves, un type qui aime un jour le Brésil, ensuite l’Espagne et l’année d’après l’Italie…", lui a-t-il répondu, ajoutant "on nait Sévillan ou pas… "