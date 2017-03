ESPAGNE : Messi, une curieuse célébration

Voir Antoine Griezmann fêter un but en mimant un coup de téléphone en référence à un tube du rappeur Drake ne surprend plus personne. En revanche, que Lionel Messi célèbre une réalisation contre le Celta Vigo (5-0) en pointant quelqu'un en tribunes et en faisant mine de lui téléphoner est plus intrigant.

A qui s'adressait donc le quintuple Ballon d'Or du Barça ? A son président Josep Maria Bartomeu, accusé de ne pas être très convaincant et fin négociateur avec "La Pulga" dans le cadre de la renégociation de son contrat ? C'est ce qu'ont cru un temps les journalistes espagnols, avant qu'El Mundo Deportivo ne dévoile la vraie raison de ce geste.

Il s'agissait, selon l'intéressé, d'un message passé à son neveu, qui avait passé la journée à essayer de le joindre sur son portable sans y parvenir. C'est lui que Messi désignait apparemment dans les tribunes du Camp Nou. D'aucuns interpréteront cette explication comme un prétexte pour ne pas parler de l'impasse dans laquelle se situerait l'Argentin...