ESCROQUERIE AUTOUR DE LA CONFECTION DES CARTES D’IDENTITÉ À TOUBA - Le sous-préfet précise, menace et met à contribution gendarmes et policiers

Depuis quelques semaines grouille à Touba une rumeur d’escroquerie sur la confection des cartes d’identité biométriques. Des personnes intervenant dans le processus seraient en train de demander de l’argent aux populations pour l’établissement de certains documents nécessaires à la confection de ces cartes d’identité biométriques. Beaucoup d’hommes et de femmes auraient été arnaqués. La rumeur ayant enflé, Modou Mbacké Fall a tout de suite menacé de sévir contre les malveillants.



Dans une déclaration aux allures de premier et dernier avertissement, le sous-préfet a tenu à préciser qu’à aucun moment du processus, une somme d’argent n'est requise. « Le Président de la République a financé l’ensemble du processus. Tout est gratuit. Ni le certificat de résidence, ni le certificat de domicile ne sont commercialisés. Ceux qui demandent de l’argent sont des escrocs et ils risquent des sanctions lourdes. Nous avons mis à contribution la gendarmerie et la police.



Modou Mbacké Fall de rappeler que le nombre des commissions a été porté à 2O depuis le 21 décembre dernier. A la date du 31 décembre, 42 323 personnes ont déposés leurs dossiers à raison d'une moyenne de 2 500 inscriptions par jour.