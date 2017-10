ERRATUM : Khalife Général de Léona Niassène, Serigne Ibrahima Niasse n'est pas décédé

Induits en erreur, nous avons annoncé le décès du Khalife Général de Leona Niassène, Serigne Ibrahima Niasse, frère aîné de Sidy Lamine Niasse et d’Ahmed Khalifa Niasse.

Selon des informations qui nous parvenues de Kaolack et Dakaractu a joint Ahmed Khalifa Sall, qui nous a rassuré que le Khalife n'est pas décédé mais malade et se trouve dans un état critique.

Un communiqué de la famille de Leona Niassène, par la voix du Khalife informe aussi que bien que malade, le Khalife est vivant .