EQUIPE DE FRANCE : Pas de retour en Bleu pour Karim Benzema

L'attaquant Alexandre Lacazette, le milieu Moussa Sissoko et le défenseur Kurt Zouma ont été rappelés en équipe de France pour les trois matches de juin. Mais le nom de Karim Benzema n’a toujours pas été prononcé.



« Je n’attends plus rien (en équipe de France). Il y a un sélectionneur. Il fait ses choix », racontait hier au quotidien L’Equipe Karim Benzema. Interrogé sur l'absence de Benzema, Deschamps a répondu : « L'équipe de France s'est construite avant l'Euro, elle s'est consolidée à travers la compétition où on a réussi à arriver en finale. Elle a continué d'être compétitive en qualifications. J'ai un groupe avec un équilibre, une harmonie ». Il a ajouté : « J'ai fait confiance à des joueurs qui ont répondu sur le terrain, j'ai aussi incorporé de jeunes joueurs dont je considère qu'ils ont un fort potentiel, pour le présent et les futures échéances. »



Deschamps : « J'assume mes choix »



« Je suis l'unique décideur et je prends des décisions dans un cadre sportif. J'ai toujours considéré que le collectif était au-dessus de tout. A chaque liste, je prends le temps d'analyser, de réfléchir avec mon staff. Je choisis, j'assume mes choix. C'est toujours dans le sens de ce que je pense bien pour l'équipe de France », a-t-il conclu sur le sujet.



L'attaquant de 29 ans est absent de la sélection depuis octobre 2015 et le déclenchement de la fameuse affaire du chantage à la sex-tape exercé sur son coéquipier en Bleu Mathieu Valbuena, dans laquelle le Madrilène est mis en examen. Didier Deschamps n'a pas souhaité commenter les propos de Benzema tenus dans L'Equipe, qui sommait le sélectionneur de justifier sa mise à l'écart durable du groupe des Bleus.



Benzema a également été critiqué pour un « like » sur un message posté par le rappeur Booba dans lequel les visages du sélectionneur, de Manuel Valls et d'Olivier Giroud remplaçaient, sur une photo retouchée, ceux des trois défenseurs de l'Atlético. « Je ne dirais qu'un mot: c'est pitoyable », a simplement commenté Deschamps.



George Weah : « Benzema est un grand joueur »



George Weah l’ancienne gloire du Paris Saint-Germain et Ballon d’Or, interrogé par RFI au sujet du cas Benzema, apporte son soutien à la star du Real Madrid. « Je ne sais pas ce que les gens pensent de Karim Benzema mais pour moi c’est un joueur complet, très intelligent, très humble, collectif. C’est quelqu’un de très bien et que j’aime. Lorsque le Real Madrid joue, mon joueur c’est Karim Benzema », dit-il. « Avec tout ce que Benzema a fait pour la sélection française, je pense qu’il mérite d’y retourner. Il faut discuter et en parler avec lui. C’est très important, car c’est un grand joueur. »



Les Bleus affrontent le Paraguay en amical le 2 juin à Rennes, puis la Suède le 9 juin à Stockholm en qualifications au Mondial-2018, et enfin l'Angleterre en amical le 13 juin au Stade de France.



Gardiens : Alphonse Areola (Paris SG), Benoît Costil (Rennes), Hugo Lloris (Tottenham/ENG)



Défenseurs : Lucas Digne (FC Barcelone/ESP), Christophe Jallet (Lyon), Presnel Kimpembe (Paris SG), Laurent Koscielny (Arsenal/ENG), Benjamin Mendy (Monaco), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (FC Barcelone/ESP), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP), Kurt Zouma (Chelsea/ENG)



Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea/ENG), Blaise Matuidi (Paris SG), Paul Pogba (Manchester United/ENG), Adrien Rabiot (Paris SG), Moussa Sissoko (Tottenham/ENG), Corentin Tolisso (Lyon)



Attaquants : Ousmane Dembélé (Dortmund/GER), Olivier Giroud (Arsenal/ENG), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/ESP), Alexandre Lacazette (Lyon), Thomas Lemar (Monaco), Kylian Mbappé (Monaco), Dimitri Payet (Marseille), Florian Thauvin (Marseille)