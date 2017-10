(ENTRETIEN) Mamadou Djigo, Directeur général de l'Agence de l'Aménagement du territoire : “D'ici 2035, le Sénégal aura le plein emploi si...”

L'Agence nationale de l'Aménagement du territoire (ANAT) était ces dernières 72 heures, dans trois régions du Sénégal dans le cadre du partage du bilan diagnostic du Plan d'aménagement et de développement du territoire.

Lors des travaux, il s'agissait d'exposer aux acteurs territoriaux locaux le fruit de deux années de dur labeur pour en retour recevoir des observations à même de parfaire la formulation du PNADT prévue en 2018.



Après ce périple qui a conduit Mamadou Djigo et son équipe à Louga, Saint-Louis et Matam, il était nécessaire de revenir sur les tenants et les aboutissants du Plan d'Aménagement et de développement du territoire sans lequel, un pays ne peut réellement aspirer à l'émergence.



Sans langue de bois, Mamadou Djigo s'est prêté à notre jeu de questions et a apporté des éclairages à propos de l'Aménagement du territoire, mais aussi a levé le lièvre sur le nouveau paradigme qui veut que le développement soit pris en compte dans l'élaboration du PNADT. Mieux, le Directeur de l'Anat qui semble répondre à l'adage “l'homme qu'il faut à la place qu'il faut” promet le plein emploi à l'horizon 2035. Comment ? Visez la suite...