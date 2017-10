ENTRETIEN : LUTTE CONTRE LE DJIHADISME, L’ÉROSION DE L’ÉTAT DE DROIT

Cet entretien a été réalisé avec Pape Moussa Bèye docteur en Sciences Pô a l’Université Paris 2 Assas dont la thèse portait sur " Libéralisme et exception. L'État de droit et le système onusien de sécurité collective à l’épreuve du Djihadisme international. "



Le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme marque une étape supplémentaire dans la renonciation aux principes fondamentaux du droit, et en particulier il opère une confusion délibérée entre prévention et répression qui met en péril le fonctionnement d'un État de droit. Dans cet entretien, l'auteur de l'article " le djihadisme individuel - une solitude relative - une prévention épineuse ", revient sur les risques qui menacent le Sénégal, les facteurs endogènes et exogènes qui font que le Sénégal ne serait pas à l'abri d'une attaque terroriste et le partage de renseignements qui pourrait aider à prévenir les actions terroristes. Entretien...