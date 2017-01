ENTRETIEN AVEC MBERRY SYLLA : « Entre le Président Sall et moi… Laissez-moi vous dire que celui qui sabote notre parti… Un député ne dort pas »

Dakaractu : Avez-vous le sentiment d’avoir réussi le pari de la mobilisation ?





Amadou Mberry Sylla : Vous étiez là-bas et vous êtes témoin de ce qui s’est passé comme mobilisation. En tant que Président du Conseil départemental, dès que j’ai su que le Président allait venir à Louga, j’ai lancé le mot d’ordre : ‘’ Tous à l’accueil ‘’. J’ai demandé à l’ensemble des 17 collectivités locales de venir accueillir massivement le Chef de l’Etat. D’ailleurs, lui-même a vu cette mobilisation. Il m’a appelé, personnellement, pour me dire qu’il était très content. Et s’il est content, moi je suis comblé. Il a même demandé aux forces de l’ordre de me laisser venir auprès de lui. Que puis-je demander de plus ? Je ne négocie pas quand il s’agit de travailler pour lui. C’est moi qui étais là, seul avec le Président, quand rien n’était certain. C’était pendant la période des vaches maigres. Je me suis battu et je me suis battu seul. Au début, c’était très dur. Maintenant qu’il s’agit juste de dérouler, tout le monde parle.





Le Président a relevé des divergences chez certains responsables





Je pense que cela ne devrait pas être le cas. Ces divergences ne devraient pas avoir droit de cité, surtout dans un département où l’opposition a été réduite politiquement à sa simple expression. Tous les responsables qui sont ici aujourd’hui, c’est moi qui leur ai tendu la main. C’est le cas de Moustapha Diop, notamment. Lors de son meeting de rentrée, c’est moi qui ai mobilisé pour lui. Je l’ai accueilli. Aujourd’hui, peut-être que les gens l’ont monté contre moi. Il veut me mettre sur la touche. Il n’en est pas question et il ne pourra jamais le faire. Il ne réussira jamais. Je l’invite à revoir sa copie.





Vous l’accusez directement là ?





Franchement, c’est Moustapha Diop qui crée le désordre. Il croit qu’avec son argent tout est possible. Avec ses 2 millions par personne, il a réussi à récupérer certains de mes responsables, qui veulent revenir mais ne savent par où passer. Au même moment, plusieurs autres leaders rejoignent mon camp.







Il vous a affaibli alors ?







Jamais! J’ai encore la majorité, malgré tout. L’élection présidentielle, c’est moi qui l’ai coordonnée dans le département. Au premier tour, on a obtenu 21400 voix, et au deuxième, avec le Bby, on a raflé la mise. Les élections législatives, avec toujours le Benno, j’étais tête de liste et mandataire du parti. On a gagné à 86%. C’est ce qui m’a valu d’être élu député à l’Assemblée Nationale. Les élections locales sont venues. J’ai été tête de liste et mandataire dans le département. J’ai conduit la liste Apr et j’ai obtenu 3565 voix. Je suis devenu, en conséquence de cela, Président du conseil départemental. Les élections référendaires, j’ai été mandataire de la Coalition du « Oui ». Malgré les soubresauts de l’opposition qui a manipulé l’opinion avec cette question de l’homosexualité, on a eu 45000 voix. Idem pour les élections du Hcct, on a gagné à hauteur de 92%. Nul ne doit parler de majorité sans donner des chiffres à l’appui. J’ai réussi à tous mes examens politiques. Je ne fais pas parler. Je travaille.







Quel genre de relations entretenez-vous avec le Président Sall ?







Entre le Président Sall et moi, c’est une collaboration sincère, une amitié. Celui qui l’a dans sa poche, m’a aussi dans sa poche. Celui qui en fait un ennemi peut aussi me compter parmi ses ennemis. Notre compagnonnage date de bien longtemps. Quand nul ne voulait, j’étais le seul à avoir osé porter son combat. Il n’a pas oublié. C’est pourquoi, je l’admire tant. Il m’a reçu au Palais. Nous avons discuté une dizaine de minutes. Il m’a demandé de revenir le lendemain, malgré son emploi du temps chargé. Je suis revenu comme prévu et j’ai trouvé qu’il avait fait venir la télévision nationale. Il m’a dit ce jour-là : ‘’quand tu viens me voir, je te reçois avec les honneurs’’. Je suis le responsable politique Sénégalais, à ce jour, à avoir ce privilège.







Mamour Diallo frappe à la porte du camp présidentiel. Est-il le bienvenu ?







Plus que quiconque ! Il est poli et je me suis engagé à travailler avec lui. Je serais avec lui. Il faut qu’on parvienne à décortiquer le message du Président Sall hier à Louga devant le Khalife Omarien. Il a félicité le ministre Aminata Mbengue Ndiaye pour son travail de ministre. Cela veut dire beaucoup de choses. Moustapha Diop n’a jamais élu le Président Sall. Au contraire, c’est le Président qui l’a élu maire et qui l’a nommé ministre. Je l’invite à venir se joindre à nous pour réélire ensemble le Président Sall en 2019. Pour Mamour Diallo, je n’ai pas d’inquiétudes. Je sens qu’il peut beaucoup nous apporter et j’ai accepté sa main tendue avec joie.







Êtes-vous un bon député, Mberry Sylla ?





Allez demander ! Les gens disent que « je suis le député qui ne dort pas ». Un député ne doit pas dormir. Ma propre chambre est inondée par les militants. C’est important de tout partager avec les populations. C’est ce qu’il nous faut faire au sein de l’Apr.