ENTRETIEN AVEC MAMOUR DIALLO, Directeur des Domaines et Président de "Dolly Macky": " La dette du Sénégal est raisonnable (...) Il faut dialoguer avec ceux qui le souhaitent"

La prière de Timis passée de quelques minutes, c'est le temps du wazifa chez Mamour Diallo. Ensuite vient le "petit" Gamou qui est ponctué par des chants religieux et des enseignements d'érudits de l'Islam dont Seydi Hadji Malick Sy. Le directeur des Domaines écoute religieusement les "vers" de cette belle poésie qui détonne et transperce la salle pour atterrir dans des oreilles qui n’étaient certainement pas demandeurs. Le chapelet tourné au rythme d'une montre, Mamour Diallo est de plain pied dans le...Gamou. Après cette entrée en matière en attendant la journée du maoulid, le patron des Domaines nous reçoit dans son salon pour un entretien dont les thèmes tourneront autour de l'importance qu'il accorde au Gamou, à la disparition des deux Khalifs des Tidianes, mais aussi aux actions à mener pour la consolidation des acquis du camp présidentiel à Tivaouane. Le président du mouvement "Dolly Macky" a aussi répondu à nos questions sur la polémique ayant trait à la dette du Sénégal. Il n'a pas esquivé la question à lui posée sur le boycott par une partie de l'opposition du dialogue politique. La levée de l'immunité parlementaire du maire de Dakar et l'offensive du mouvement Dolly Macky ont mis un terme à cet entretien exclusif.