ENTRETIEN AVEC LE VICE-CONSUL DU SÉNÉGAL EN FRANCE : " Tout ne va pas bien à Touba pour l'Apr... Le travail à la base fait défaut... Il y a beaucoup de frustrés... Ce que j'ai vu les femmes faire comme travail ! '

À Touba où elle a sa famille, Madame Mbacké née Awa Diop, vice-consul du Sénégal en France, a rencontré beaucoup de responsables politiques venus lui faire part, dit-elle, de leurs frustrations au sein de l'Apr. Loin de craindre les représailles des responsables locaux de Touba une fois ces critiques rendues publiques, la diplomate n'a pas hésité à dire, dans cet entretien exclusif avec Dakaractu que : '' rien n'est véritablement acquis d'avance dans la cité religieuse en perspective des élections législatives par l'Apr et sa coalition. '' Pour elle, '' il ne sert à rien de se voiler la face. Touba est loin d'être gagnée au vu du nombre important de leaders politiques Apéristes frustrés, de militants marginalisés et de chantiers non explorés. "



Awa Diop Mbacké estime qu'il fallait et qu'il faut abattre un travail plus conséquent au niveau de la base. '' C'est manifestement ce travail à la base qui fait défaut. Les leaders n'ont pas été très proches des militants. Ils ont été absents et ce sont les personnes qui sont venues me voir qui me l'ont dit. Par conséquent, je souhaite qu'une commission de réconciliation chargée de jouer les médiations soit envoyée rapidement afin de changer la donne.



Awa Diop Mbacké, qui venait de terminer sa réunion à laquelle ont pris part des responsables politiques comme Bathie Diba, Fallou Ndiaye...d'inviter le parti à ne point minimiser les menaces. '' J'ai été étonnée d'apprendre que plusieurs personnes sont en train, sinon qu'ils ont fini de le faire, de confectionner leurs listes parallèles. C'est le cas de Djily Kébé de Taxaw Ngir Baax qu'il faut prendre très au sérieux, de Fallou Ndiaye et bien d'autres leaders frustrés ''.



La vice-consul de suggérer des négociations pour taire ces menaces.



Autre point soulevé dans cet entretien : les difficiles conditions de travail des femmes. Madame Mbacké confie avoir été surprise de voir des mères de famille tirer des charettes pour vendre de l'eau, mettre la main dans de la pierre pour avoir de quoi se mettre sous la dent ... Une parodie, selon elle. ENTRETIEN...