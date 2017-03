ENTRETIEN AVEC GASTON MBENGUE : " Je n'ai pas été saisi officiellement pour une nomination (...) L'opposition sénégalaise est composée de peureux (...) Ce que je pense des cas Khalifa Sall et de Bamba Fall"

La presse a fait état d'une nomination de l'ancien Promoteur de lutte Gaston Mbengue. Dans un entretien exclusif accordé à Dakaractu, le frère de Aminata Mbengue Ndiaye se veut clair. Selon Gaston Mbengue, l'information, il l'a apprise en même temps que tout le monde à travers la presse. Mais néanmoins Gaston de révéler lors de l'entretien que des promesses ont été émises de la part de l'autorité etatique mais que s'il est proche du président Macky Sall et son Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, c'est parce que ce sont ses frères mais non pour un poste.

Gaston Mbengue de rappeler qu'il a travaillé toute sa vie sans chercher de poste alors c'est pas aujourd'hui qu'il va commencer.

Mieux Gaston de dire qu'il est aux côtés du Président et du Premier ministre pour participer au développement du pays.

Sous un autre registre, Gaston Mbengue de dire qu'il est en colère contre les dirigeants de l'opposition qu'il Juge de peureux. Selon Gaston ils sont tous mus par une mauvaise foi mais que ce sont des hypocrites.

Gaston Mbengue très en verve déclare que Khalifa Sall est son frère et qu'il ne devait pas suivre des opportunistes qui veulent faire de lui leur fonds de commerce. Il a aussi expliqué le sort de Bamba Fall en expliquant ses relations avec lui et le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.

