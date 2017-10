ENTRETIEN AVEC EL HADJ DIA : "TAS a commis deux fautes graves... Idy va le perdre comme il l'a déjà fait avec les autres... Touba est désormais avec Macky '

Dakaractu : À l'intention de nos lecteurs, qui est El Hadj Dia?



Je répondrais qu'El Hadj Abdoulaye Dia est un citoyen Sénégalais, natif de Bambey qui aime sa ville par dessus tout et qui a décidé de faire don de sa personne aux populations de Bambey. Je me suis engagé à travailler pour Bambey, à me battre pour faire d'elle la ville la plus émergente du Sénégal. Je souhaite que les populations de Bambey soient les plus émancipées de ce pays. C'est pour cela que je me débrouille politiquement aux côtés de son Excellence le Président Macky Sall. Je trouve que c'est l'homme de la situation, le seul qui soit en mesure d'installer ce pays sur la voie de l'émergence. Et c'est déjà fait. Tout le monde sait que le Sénégal a connu une évolution considérable depuis 2012. Maintenant les autres considérations partisanes peuvent prétendre le contraire, mais le Sénégalais lambda sait de quoi je parle.



Bambey, l'une des villes les plus pauvres du Sénégal, c'est frustrant ?



Exaspérant ! Les Gouvernements qui se sont succédé à la tête de ce pays l'avaient tellement oubliée qu'elle a failli agoniser. Ces dirigeants n'ont jamais été à la hauteur des attentes des populations. Aujourd'hui, le Président Macky Sall a mis en place des programmes d'appui aux populations et Bambey fait partie des départements ciblés au même titre que Matam, Kanel, Malém Hoddar, Goudiry et Tambacounda par le Plan d'Urgence Pour la Sécurité Alimentaire et 8.464 familles ont été prises en charge. Des solutions structurelles à nos difficultés sont envisagées par le Plan Sénégal Émergent. Les populations ont adhéré à la politique du Président Macky Sall en lui accordant une majorité lors des élections législatives. Le maire a rejoint nos rangs et nous allons nous battre ensemble pour que cette ville bénéficie encore plus des programmes de l'État. Bambey a besoin de nouvelles structures médicales, d'un réseau d'assainissement performant qui est en train d'être refait, d'infrastructures de diverse nature. Heureusement que le Chef de l'État a inscrit Bambey dans ses priorités.



L'opposition trouve que le Président Macky Sall a échoué depuis très longtemps.



Cela n'est pas surprenant. Il n'y a que celui qui est derrière qui est capable de critiquer ta démarche. L'opposition a enchaîné les défaites depuis 2012. Malgré le retour de Wade, la coalition Benno Bokk Yakaar a énormément de sièges à l'Assemblée nationale. Le Pudc fonctionne de manière étonnante, le plan portant Couverture Maladie Universelle aussi. Par conséquent, c'est le désespoir chez nos amis de l'opposition. Et il faut comprendre les choses comme ça.



Vous avez des problèmes avec Mor Ngom ?



Il ne peut y avoir de problème entre Mor Ngom et moi. C'est mon grand frère et il mérite tout le respect que je lui voue. Maintenant, qu'on dise que j'ai des problèmes avec lui ne m'engage pas. Cela engage ceux qui le disent. C'est un grand leader politique et nous œuvrons ensemble pour la réussite du Président Macky Sall. C'est un homme à qui je voue une profonde estime pour tout ce qu'il fait pour ce parti. Moi, je n'ai de problème avec personne. Je travaille pour le Président Macky Sall et exclusivement pour le Président Macky Sall. Par conséquent, je ne peux pas entretenir des relations délétères avec ceux qui œuvrent pour sa réussite. Je n'ai de problème avec personne, encore une fois.



Thierno Alassane Sall qui n'est pas loin de se liguer avec Idrissa, s'il ne l'a déjà fait. Cela vous fait-il peur ?



Quand un homme politique cumule, en l'espace de 6 mois deux graves erreurs, il court inéluctablement vers sa perte. Il a commis deux fautes graves.



Quelles sont ces deux erreurs ?



D'abord en quittant l'Apr et le Président Macky Sall et ensuite en travaillant avec Idrissa Seck qui ne redeviendra jamais celui qu'il fut dans le cœur des Sénégalais. TAS a été mal inspiré. Il est en train de jouer avec sa carrière. Idrissa Seck n'a jamais accepté de sombrer seul. Il a entraîné Khalifa Sall dans sa dégringolade. Il le fait avec Thierno Alassane Sall. C'est à partir de ce dimanche, après qu'il a fini de mettre en place son mouvement, qu'il commence à comprendre que ses calculs sont loin de recouper les réalités du terrain. Il sera battu en 2019 autant qu'Idy et les autres l'ont été en 2017 lors des élections législatives





Un mot sur le dialogue politique bloqué, selon certains observateurs, par le Président Macky Sall à travers des décisions comme la nomination de Aly Ngouille au ministère de l'intérieur, chargé des élections.



Il faudra un jour que l'opposition nous dise réellement ce qu'elle veut. Le Président Macky Sall a toujours été ouvert au dialogue. Le ministre Aly Ngouille Ndiaye est clair. Il est prêt à discuter avec tous les partis politiques, même avec les plus insignifiants, car il y en a véritablement certains qui ne signifient absolument rien. Donc les jalons d'un Dialogue'' ouvert sont posés. Il reste à l'opposition de venir répondre. On n'ira pas les amener de force pour y prendre part.





Le Président Sall attendu jeudi à Touba.. un bastion de l'opposition ...



Jusqu'à un récent passé, oui ! À Touba, les choses ont changé. D'ailleurs, j'ai décidé personnellement de m'investir. Si nous avons perdu les dernières élections législatives dans la cité religieuse c'est parce/qu'il y a eu des sabotages. Ça au moins tout le monde le sait et il s'agira désormais de prendre toutes nos dispositions pour que cela ne reproduise plus jamais. Le Président Macky Sall entretient d'excellentes relations avec le Khalife Général des Mourides à qui nous souhaitons une longue vie et une santé de fer. Plus de 550 milliards sont investis là-bas. Rien que l'autoroute Ila'a Touba fait plus de 400 milliards et elle a démarré. Je suis tout heureux qu'elle passe dans Bambey avec ses bretelles. Maintenant, il reste à faire un travail de terrain. Nous allons relever le défi.



Et pour la visite ?



Pour la visite, c'est l'occasion pour les populations de Touba de lui montrer que Touba a changé de fusil d'épaule vis-à-vis à son endroit, en lui réservant un accueil exceptionnel jamais organisé pour un Chef d'État. Et rien qu'aujourd'hui, une réunion à ce effet se tient là-bas. À Bambey, je l'attendrais avec pas moins de 15.000 jeunes. Ils viendront lui montrer que Bambey a complètement basculé vers l'Apr et que 2019 sera juste une séquence politique ordinaire.