ENTRETIEN AVEC BAMBA DIÈYE : « Que Macky puisse être capable d’autant d’ingratitude !…Il faut être hypocrite pour penser que Khalifa…Il nourrit ses amis gracieusement et brime ses adversaires »

Dans l’entretien qu’il a accordé à Dakaractu, Cheikh Bamba Dièye s’est fait un plaisir. Celui de produire un réquisitoire accablant contre le Président Macky Sall qu’il accuse « de faire fonctionner sa guillotine » contre les opposants politiques Sénégalais qu’ « il brime » à souhait. Toutefois, le leader du Fs/DBJ confie que la gauche ne se laissera point faire et saura apporter la riposte qui sied. « Nous sommes en train de discuter entre acteurs de la classe entre leaders de l’opposition. Il est souvent très bon que des leaders politiques se rencontrent. Cela permet d’harmoniser et de se mettre en phase dans la perspective des législatives ».



Sur l’affaire Khalifa Sall, Cheikh Bamba Dièye affichera toute sa désolation. « Si vous voulez mon sentiment personnel, je suis meurtri. Et c’est un jour très triste pour moi et pas pour Khalifa Sall. Macky a fait de lui le porte étendard de notre révolte, de notre refus de l’injustice et de l’indignité. J’ai de plus en plus mal pour mon pays ». Pour lui, quelqu’un a trahi les siens. Ce quelqu’un n’est personne d’autre que le Président Macky Sall. « Je ne croyais pas, dira-t-il, que le Président Macky Sall puisse être capable d’autant d’ingratitude vis-à-vis du peuple Sénégalais. Je rappelle, il l’a peut-être oublié, que nous sommes beaucoup battus pour lui ».



Pourtant, assure l’ancien maire de Saint-Louis, Macky a beau jouer à la neige, il n’aura jamais été blanc. Ainsi, se rappelle-t-il, les accusations de détournement de deniers publics portées à son encontre du temps de Wade. « Pendant qu’il a été accusé d’avoir volé des milliards, malgré ses explications à tomber de la charrette, nous avons été à ses côtés à ces moments difficiles. Il est difficilement acceptable aujourd’hui, que lui-même qui justifiait sa richesse supposée ou vraie par des largesses du Président de la République sur des fonds pompeusement appelés fonds politiques, alors qu’il n’en est rien. C’étaient des fonds spéciaux votés pour assurer la sécurité et la sûreté de l’Etat. Lorsqu’un homme politique est capable de justifier sa richesse sur la base de largesses qu’on lui a faites de l’argent public , celui-là est disqualifié pour parler de transparence ou de vouloir nous promettre une traque des biens mal acquis dont nous connaissons les débuts, le milieu et l’épilogue ».

Dans le fonds du dossier de l’affaire Khalifa Sall et par rapport à l’emprisonnement de ce dernier, Cheikh Bamba Dièye voit l’aboutissement d’une cabale. « Gérer une commune de 250 000 personnes, c’est chaque jour changer des pneumatiques, des secteurs qui sont hors tension , des lampes à changer tout le temps… Ils se sont entendus pour mettre en place une caisse politique. Pour la jurisprudence, 30 ans, c’est suffisant pour justifier ce pourquoi cette supposée caisse puisse continuer à exister au niveau de la ville de Dakar ». Hélas, confie l’invité d’ « Entretien », le précédent est riche en rebondissements. « Pour Khalifa Sall, c’est depuis 2012. J’étais ministre des collectivités locales. Dans le combat qui va être le premier sur l’aménagement de places publiques et sur l’emprunt obligataire que moi-même j’avais autorisé pour la ville de Dakar, sur la gestion des déchets qui ont été délocalisés vers le ministère de l’aménagement du territoire et des collectivités locales. Les faits sont têtus… ». Cheikh Bamba Dièye soupçonne un règlement de comptes qui a fait du maire de Dakar, une victime, tout comme le sont déjà, selon lui, Bamba Fall et Barthélémy Dias. « Je vous rappelle que depuis 2012, nous avons été tous dans les premières heures de l’Alternance convoquées par Macky Sall pour nous interroger sur son deuxième mandat, selon que nous avons répondu positivement ou négativement à sa demande, certains sont devenus ses amis qu’il nourrit gracieusement avec de l’argent public, d’autres sont devenus ses adversaires qu’il s’est forgé pour projet de brimer, d’écraser et d’humilier ».



Fort de ce qui précède, pour lui, la conclusion est toute simple. « Il faut être dénué de bon sens et hypocrite pour penser que ce qui est mis en branle par rapport à Khalifa Sall découle d’une opération de justice. Nous le savons tous, le procureur de la République répond aux besoins du ministre de la justice qui, lui-même, est sous les ordres du Président de la République ».



Il lancera l’alerte. « C’est aux populations du Sénégal d’avoir peur. Dans le fond, on reproche à Khalifa Sall de vouloir remplacer Macky Sall. Est-ce un crime de vouloir remplacer un Président ? ».

Cheikh Bamba Dièye parlera aussi du référendum qui est, dit-il, la première escroquerie politique perpétrée par le Président Sall, mais encore la plus grave qui porte sur les cartes d’identité de la Cédeao. « Les actes de Macky Sall parlent si fort qu’on n'entend plus ce qu’il dit. On fragilise la presse. » ENTRETIEN…