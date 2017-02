ENQUETES POUR BLANCHIMENT : Sale temps pour les sénégalais des « Panama papers »

Sale temps pour les clients sénégalais de Mossack Fonseca impliqués dans le scandale des « Panama papers ».

Au Panama, les deux fondateurs dudit cabinet ont été écroués dans le cadre d’une affaire de corruption et de blanchiment au Brésil. Mais, selon les informations de Libération, l’enquête devrait s’étendre aux clients de Mossack Fonseca pour voir si certains parmi eux ont sollicité le cabinet pour dissimuler des fonds d’origine illicite. C'est dire que les clients sénégalais de Mossack Fonseca sont en eaux troubles.

Au sommet de la liste « sénégalaise », on retrouve Francis Normant qui loge à Mbour (région de Thiès) sous la boîte postale numéro 450. Il est le bénéficiaire économique de Afribone Inc, une société de production très active à Bamako qu’il contrôle avec le nommé Éric Stevance.

Afribone est immatriculée aux Seychelles tout comme Tristao Management Group directement contrôlé par ce dernier. Il a aussi sous sa coupe Pagdu Foundation immatriculée au Panama.

Yvette Cissokho, épouse de Pierre Goudiaby Atepa, apparaît dans les fichiers tout comme l’architecte et président de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM).

Malgré les explications d’Atepa, il est constant, d’après les documents, qu’Atepa Engineering Corp que le couple contrôle est immatriculée au Panama avec adresse en Switzerland.

Mieux, le couple est passé par un intérimaire du cabinet Mossack Fonseca, en l’occurrence Fidinam, à l’origine de la création de plusieurs sociétés offshore.

Richard Jorge De Palinnhos, un étranger vivant au Sénégal est lui, au cœur d’un système offshore très complexe. En effet, il est le bénéficiaire économique de Beauchamps Holding Sa logée aux Îles Vierges.

En dehors de ce dernier, cette entité est contrôlée par trois autres sociétés offshore : Castellum Fiducia, Cross Asset Corporation et Storymaker. L’autre mystère des «Panama papers» est la famille Havenstein basée à Dakar. Ruan Havenstein contrôle une société offshore immatriculée à Jersey à savoir Chris ralph Ltd. Parmi les autres actionnaires, on note une autre société offshore Church Street Trustess Ltd mais aussi Ralph, Hermann et Berta trois membres de la famille Havenstein.

L’homme d’affaires libanais, Ghaleb Kassem, n’est pas en reste. Depuis Mermoz, il trône sur Sygma Ltd immatriculée aux Seychelles.

Marwan Zakhem, ami d’enfance de Bibo Bourgi, se trouve, pour sa part, au cœur de plusieurs sociétés offshore. Il fait partie avec Nicolas Delsuc des actionnaires de Z2 Group, une entité offshore elle-même bénéficiaire de La Maison du Pain Ltd née aux Îles vierges. Zakhem est encore lié à Strathearn Property Ltd.

Comme révélé par Libération, Mamadou Pouye, complice présumé de Karim Wade figure dans les fichiers de Mossack comme actionnaire de Regory et de Latvae, deux sociétés offshore dont nous reviendrons sur l’actionnariat dans notre prochaine édition.

A l’instar de Pouye, un autre Sénégalais, Mamadou Sall, apparaît dans les fichiers comme patron de Dong Fang Industrial Ltd formée dans les Îles vierges. Clément Niox, basé au Sénégal au moment des faits, est un cas assez singulier. Il fait partie des actionnaires de Oxin International Ltd logée dans les Îles Vierges. Mais on retrouve aussi parmi les actionnaires de cette société Harpo Sa, une société offshore actionnaire dans... 27 autres sociétés offshore comme Hermine Invest, Bsg Consulting Ltd, Itelsa Corp, Merwood Corp, Fsf Inc etc. André Martinez n’est pas en reste. Il gère depuis le Sénégal Egys Consultant Sa immatriculée au Panama. Fait assez troublant, cette structure compte d’autres actionnaires anonymes que le Fisc sénégalais gagnerait à identifier.



La bamboula des asiatiques



Concernant le Sénégal, l’autre fait marquant des «Panama papers» est la présence massive dans les fichiers de ressortissants asiatiques. C’est le cas de Thio Boen Hok établi sur le boulevard Martin Luther King. Il est le bénéficiaire principal de Tk Global Holdings Pte Ltd immatriculée dans les Îles vierges. Un autre asiatique basé à Dakar, Yao Shu-Yee est le patron de Wise Hope Développement Ltd immatriculée dans le même paradis fiscal. On peut aussi citer Chye Chia Chow identifié au 7 Rue Carde à l’immeuble de la Caisse de sécurité sociale (CSS). Il règne sur Amberia Ltd logée dans Îles vierges.

A la même adresse évolue Tseng Lee Tean, actionnaire de Onset Development Ltd immatriculée aux Îles Vierges à l’instar de Asia Carbon Equity limited qui est sous la coupe de Chew Hian Wen localisé à Mermoz. Henderson China Investment Limited qui a son siège social au 450 Ngaparou Plage est aussi une autre nébuleuse. S’il est difficile, pour le moment, de connaître ses actionnaires, on sait au moins que cette structure est le bénéficiaire économique de Bolton Limited immatriculée dans les Îles vierges.

A l’unité 6 des Parcelles Assainies, on signale Zhou Qinwei, patron de Coral Pearl Group Ltd logée aux Îles vierges. Immatriculée à Samoa, Sunshine Ltd est une autre entité offshore contrôlés par Zhao Xuemin et Sun Juhui qui étaient établis à Dakar au moment de l’ouverture de cette société. Sen Mines

qui se trouve à Mbodiène, kilomètre 10, figure dans les fichiers. Cette boîte est sous la coupe de Yang Sheng Wei qui se cache derrière l’actionnaire de référence qui est Largon Tech Solution immatriculée dans les Îles Vierges.



Papa Ousmane Ahne, l’autre gros client de Mossack



Sored Mines de Papa Ousmane Ahne est aussi éclaboussée dans les « Panama papers ». Elle était détenue à 51% par Terysco montée par Mossack à la demande de Papa Ousmane Ahne. Après avoir monté Terrysco, le cabinet Mossack Fonseca l’a fait immatriculer dans les Iles vierges britanniques grâce à son correspondant local, la firme Cec Group Limited, domiciliée au 1 Hera Court Cyclops Wharf homer Drive London E14 3Uj, United Kingdom.

Ce n’est pas tout puisqu’une autre entité sera ensuite créée pour... contrôler Terrysco qui règne sur une mine d’or. Dans son actionnariat, on déniche Select Financia Holding, une société anonyme montée encore par Mossack Fonseca. Mais contrairement à Terrysco, Select Financia Holding est immatriculée dans un autre paradis fiscal à savoir le Luxembourg avec adresse en Australie, plus précisément au P.O. Box 18078 Collins Street East Victoria 8003.