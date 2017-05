ENLÈVEMENT D’UN BÉBÉ DE 13 MOIS À YOFF : Aissatou Sarr, la kidnappeuse, se défoule sur «ses»... ‘’Djinn’’

Libération révélait que Aissatou Sarr, cette dame qui avait kidnappé le bébé Cheikh Ibrahima Thiané à Yoff en marge de l’Appel des Layènnes avait été interceptée par la Division des investigations criminelles (DIC) en même temps que son père et sa mère soupçonnés d’avoir fermé les yeux sur cet enlèvement.

Tout ce beau monde qui a été interpellé à Nguekhokh Kahone sera présenté au Procureur de la République. En effet, Aissatou Sarr et ses parents ont été acheminés vendredi soir au siège de la DIC où ils étaient depuis entendus sous le régime de la garde à vue.

Si les parents de la kidnappeuse ont plaidé la bonne foi, d'autant que leur fille leur avait affirmé que le bébé était d’elle, la concernée a déliré devant les enquêteurs qui voulaient connaître les motivations de son acte qui ne court pas les rues.

Selon nos informations, pour toute défense, Aissatou Sarr a argué qu’elle n’était plus elle-même et que ce serait des ‘’Djinn’’ (sorciers) qui la possède qui auraient fait le coup.

Qui plus, elle a convoqué des trous de mémoire qui l’empêchent de se souvenir de ce qui s’est passé ce jour-là à Yoff. Les enquêteurs n’en sauront pas plus puisque cette dernière a maintenu cette version pour le moins délirante.

C’est dire que l’audition de la kidnappeuse n’a pas permis de cerner encore tous les contours de cette affaire. Sans doute qu’une instruction devrait permettre aux enquêteurs de pousser les investigations dans le cadre d’une délégation judiciaire.

Pour rappel, il y a de cela deux ans, la DIC avait résolu une affaire presque similaire. Fatou Bintou Ndiaye, une fillette âgée de 4 ans, avait été enlevée à Rufisque avant d’être retrouvée par les enquêteurs à Ziguinchor.