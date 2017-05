ENLÈVEMENT D’UN BÉBÉ DE 13 MOIS À YOFF : Aissatou Sarr déférée

Selon les informations de Libération, la DIC a déféré hier au parquet Aissatou Sarr qui avait kidnappé un bébé de 13 mois à Yoff, en marge de l’Appel des Layènes. Ce, en même temps que son père et sa mère. N’empêche, la dame continue de clamer qu’elle souffrirait de troubles et que ce sont ses ‘’Djinns’’ (sorciers) qui ont ourdi le kidnapping. D’ailleurs, les enquêteurs ont sollicité un médecin pour être édifié sur l’état de santé mentale de la mise en cause principale avant de la mettre à la disposition du parquet.