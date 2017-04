ENDETTEMENT DE PLUS DE 30 MILLIARDS DE LA MAIRIE DE DAKAR : Le camp de Pape Diop enfonce Khalifa Sall et précise

L’information selon laquelle la mairie de Dakar s’est endettée à hauteur de 30 milliards entre 2008 et 2014 a fait l’objet d’une précision de la part d’un des concernés. Le conseiller en communication de l’ancien maire Pape Diop a soutenu que s’il y a eu endettement, peut être cela s’est produit après le magistère du leader du parti Bokk Gis Gis.

Ndiamé Sakho est allé jusqu’à dire que c’est vers Khalifa Sall, actuel édile, qu’il faudra se tourner.

Et qu’à cette époque, les recettes pour le budget municipal ne permettaient pas de faire face à certaines dépenses ou à certaines réalisations pour la ville de Dakar et qu’il fallait trouver d’autres sources de financement.

Ainsi a-t-il estimé que les possibilités d’endettement dont jouit actuellement la ville de Dakar ont été rendus possibles grâce à l’intervention de Pape Diop durant son magistère, de 2002 à 2009. Puisque tel n’était pas le cas auparavant.

« C’est pour cette raison qu’il a initié la possibilité pour la mairie de pouvoir avoir recours aux emprunts obligataires sur le marché financier. Même les textes au niveau du Sénégal ne l’autorisaient pas. C’est comme ça qu’ils ont entamé la procédure pour travailler au niveau des institutions pour que cette possibilité puisse exister relativement à la mairie de Dakar et même de toutes les autres collectivités locales du Sénégal », s’est-il voulu clair.

Et d’indiquer qu’à partir de ce moment, il y’a eu un voyage initié par l’ancien maire de Dakar pour rencontrer les membres de l’UEMOA pour une validation de cette procédure. Ce dernier n’a donc jamais emprunté de l’argent pour le compte de la mairie de Dakar, selon Ndiamé Sakho. Qui argue que la première institution à avoir accordé un prêt à la municipalité, c’était l’AFD (Agence française de développement).

A aucun moment Pape Diop n’a initié ni entamé une procédure d’emprunt pour le compte de la mairie de Dakar.

Pour le chargé de com’ de Bokk Gis Gis, Pape Diop lui-même a créé cette situation qui devait favoriser un certain nombre d’investissements pour la mairie. « C’est lui qui a tout initié comme il l’avait fait concernant le marché des pavages. Et même si il a pu trouver le financement à ces travaux, il n’a pas pu continuer parce qu’en 2009, tout était fini pour lui », conclut-il.