ÉMISSION "GRAND RENDEZ-VOUS" : La 2sTV mise en demeure, sa licence menacée

Ce jeudi, le Ministre, Secrétaire d’Etat à la Communication a adressé une mise en demeure au Pdg de la 2Stv suite à l’émission du 20 janvier 2017 «Le Grand Rendez-vous» de la chaîne 2Stv, au cours de laquelle le chroniqueur Mamadou Sy Tounkara a fait l’apologie de la lutte armée en Mauritanie. Ces propos inqualifiables et irresponsables violent gravement le cadre légal et réglementaire, voire conventionnel de l’exploitation d’un service audiovisuel qui se fonde sur une convention signée avec le Ministère de la Communication. Pis, ils sont de nature à compromettre la paix sociale et la stabilité de nos relations avec nos partenaires extérieurs, plus particulièrement nos voisins. Aussi, le Secrétaire d’Etat à la Communication a tenu à indiquer au Pdg de la 2Stv qu’en cas de récidive, l’Etat prendra toutes ses responsabilités en procédant notamment au retrait de la licence d’exploitation.