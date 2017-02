ELIMINATOIRES COUPE DU MONDE : MACKY SALL EXHORTE LES ACTEURS DU FOOTBALL SÉNÉGALAIS À REDOUBLER DE "VIGILANCE"

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a invité les acteurs du football sénégalais à "redoubler de vigilance", suite à l’élimination de l’équipe nationale en quart de finale de la CAN 2017, évoquant des étapes plus importantes, comme la qualification à la Coupe du monde Russie 2018.



"J’invite les dirigeants du football sénégalais (la Fédération sénégalaise de football), ainsi que tout l’encadrement administratif et technique, le coach et les joueurs à redoubler de vigilance", a-t-il préconisé.



Le chef de l’Etat s’exprimait à la fin de la cérémonie solennelle de levée des couleurs nationales au palais de la République. Inscrite dans l’agenda de la République, elle est la première à être organisée depuis le nouvel an.



Selon lui, ‘’ça été une étape manquée, mais il y a encore des étapes plus importantes parce que nous devons nous qualifier à la Coupe du monde et nous devons continuer ce combat’’.



Il a souligné que "c’est extrêmement important de garder le moral" après l’élimination des Lions en quart de finale par le Cameroun, vainqueur de la CAN 2017 qui a pris fin ce dimanche au Gabon.



"Je tenais à féliciter l’équipe nationale de football. J’ai envoyé un message d’encouragement après son élimination en quart de finale. Mais nous devons apprendre de nos erreurs et nous préparer à affronter les épreuves qui sont devant nous", a-t-il insisté.



Le président Sall a affirmé que l’équipe nationale, bien qu’éliminée en quart de finale, a dignement représenté le Sénégal.



Macky Sall a estimé que la participation des Lions à cette compétition continentale a été ‘’honorable’’, soulignant qu’ils ont fait preuve de "courage" et de "talent".



"Mais, a-t-il reconnu, le jeu reste évidemment le jeu avec ses principes : on gagne ou on perd".