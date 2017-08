ELIMINATOIRES CM 2018 : ALIOU CISSÉ PUBLIE SA LISTE, MERCREDI

Le sélectionneur des lions, Aliou Cissé, va publier mercredi la liste des joueurs sélectionnés pour la double confrontation devant opposer le Sénégal au Burkina Faso, les 2 et 5 septembre, pour le compte des 3-ème et 4-ème journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, annonce la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Cette rencontre avec les journalistes est prévue à partir de 10h au Good Rade, sur la VDN (Voie de dégagement nord), précise la même source.



Le Sénégal qui compte 3 points (+1) est 3-ème du groupe D des éliminatoires du Mondial 2018, une poule dominée par le Burkina Faso 4 points (+2).



Les Bafana-Bafana d’Afrique du Sud, avec 4 points (+1), occupent la 2-ème place de ce groupe. Ils se déplaceront pour jouer contre les Requins Bleus du Cap-Vert pour le compte de la 3-ème journée de la phase de poules de qualification.



L’équipe capverdienne est la seule équipe de la poule à ne pas avoir encore marqué de points.



Seule l’équipe arrivée première du groupe à la fin des six matchs sera qualifié pour la phase finale de la Coupe du monde 2018 qui se déroulera en Russie.