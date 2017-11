ÉLIMINATOIRES CAN 2019 : Madagascar-Sénégal prévu du 3 au 11 septembre

La Confédération africaine de football(CAF) a officialisé hier le report de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN ‘’Cameroun 2019’’. Ce, pour faciliter la préparation des sélections africaines qualifiées au Mondial 2018 à travers la tenue de matches amicaux.Prévu au mois de mars prochain, le match Madagascar-Sénégal se tiendra donc dans la période du 3 au 11 septembre. Les troisième et quatrième journées auront lieu du 8 au 16 octobre.Tandis que les deux dernières sont programmées du 12 au 20 novembre 2018 et du 18 au 26 mars 2019. Le Sénégal est leader de la poule A après sa large victoire sur la Guinée Equatoriale (3-0). Mais son prochain duel promet d’autant que Madagascar avait laminé le Soudan (3-1) chez lui.