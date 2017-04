ÉLECTIONS : Les jeunes de Benno Bokk Yakaar appellent à aller s'inscrire massivement sur les listes

Sous la présidence de leur coordonnateur, Zator Mbaye, les jeunes de Benno Bokk Yakaar se sont réunis, hier, pour s’exprimer sur certains points de l’actualité nationale.

Désigné porte-parole du jour, le président des jeunesses socialistes, Mame Bounama Sall, a lancé un appel à tous les jeunes du pays en leur demandant de profiter du peu de délai qui reste pour aller s’inscrire sur les listes afin de bénéficier de la Carte d’identité biométrique de la CEDEAO.

En outre, il a demandé à tous ses camarades de travailler, dans les plus brefs délais, à la mise en place des structures jeunes de ladite coalition dans les 47 départements du pays. Mame Bounama Sall et Cie ont également réaffirmé Macky Sall dans ses orientations politiques. Ils ont, dans le même sillage, lancé un appel à tous les militants de Benno Bokk Yakaar au sens de la responsabilité, de l’unité et de la cohésion.

Mame Bounama Sall a aussi fait savoir qu’ils comptent, dans les prochains jours, investir les grandes artères de Dakar pour aller à la rencontre des jeunes avec des flyers qui illustrent le bilan positif de Macky Sall. Ce même travail sera relayé partout dans le pays par les différentes coordinations départementales de Benno.