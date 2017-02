ELECTIONS LEGISLATIVES : L'ADP réaffirme son encrage dans la mouvance présidentielle et place un bureau de coordination à Dakar

Les responsables de l’APD de Dakar étaient en conclave ce samedi 25 février 2017 au Siège de l’APD sis à liberté 6 extension lot n°86. C’est ainsi que les apédistes saluent la profonde fibre sociale du Président Macky Sall qui a diminué de 10% le prix de l’électricité et les titres fonciers octroyés aux détenteurs de permis d’occuper. La réunion a été l'occasion de réaffirmer l'ancrage du parti dans la mouvance présidentielle car convaincu par le programme déroulé.

Il a été décidé durant cette réunion, de la mise en place du bureau de Dakar qui va coordonner les élections législatives au niveau de la capitale, car l’APD a décidé de compter aux élections législatives et n’exclue aucune possibilité d’alliance.

Dans cette optique, Thierno Lo himself a tenu à remobiliser les troupes avec le travail de massification qui se dégage à travers les rapports d’activités des structures du Parti et le rapport sur l’état des cartes placées sans oublier les nombreuses adhésions au parti.

L’APD salue la forte présence des jeunes et des étudiants à cette réunion, qui ont d’ailleurs décidé de faire de la conquête du parlement leur combat, et lancent un appel a tous les jeunes et acteurs socio professionnels soucieux de la prise en charge de leurs problèmes à se joindre à eux. Aussi les responsables sont entrain d’encadrer et d’inscrire sur le fichier tous les militants qui ont acheté la carte du Parti, comme en attestent, les audiences foraines, où rien que pour la journée du 23, plus de 200 personnes ont été inscrites à Mousty.