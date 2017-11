EGYPTE : L'attaque d'une mosquée dans le Sinaï fait au moins 115 morts

En Egypte, au moins 115 personnes ont été tuées et 75 autres blessées dans un attentat contre une mosquée du Nord-Sinaï ce vendredi 24 novembre 2017, a annoncé l’agence officielle Mena. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a convoqué une réunion avec les ministres de la Défense et de l’Intérieur ainsi que les chefs du renseignement civil et militaire après l’attentat.