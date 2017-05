ÉDUCATION - Les syndicats d'enseignants faibles appelés à se diluer dans les grands syndicats et à disparaître (Moustapha Diagne)

Des résultats tombés des élections de représentativité des syndicats d'enseignants, Moustapha Diagne, directeur de la communication du ministère de l'éducation et de la formation n'en tire qu'une conclusion. '' La base a parlé...'' et que les structures qui sont revenues des joutes avec moins de 10% devraient tout bonnement '' se diluer dans les grands syndicats. "Pour le représentant de l'État au débat sur Dakaractu, ces petits syndicats '' doivent prendre cette décision. Cela va permettre, selon lui, d'aller plus rapidement dans les négociations. Il ne faut pas essayer de revenir par la fenêtre alors qu'ils ont été surpris par la porte. Tous ceux qui n'ont pas 10% devraient disparaître '' , précisera-t-il, même s'il rappelle en passant, que '' le gouvernement n'a pas décidé de dissoudre ces syndicats. ''Une position non partagée par Cheikh Mbow, le coordinateur de la Cosydep qui préconise des rapprochements par affinités entre petits et grands syndicats pour ne pas inviter certains d'entre eux à disparaître.