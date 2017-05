ÉDITION 2017 - Darou Moukhty sevrée de la présence de Serigne Modou Kara

Pour la première de son histoire de guide spirituel, Serigne Modou Kara Mbacké a choisi de sevrer Darou Moukhty de sa présence au magal annuel qui commémore, dans la cité, la rencontre entre Mame Thierno Birahim et Serigne Touba au retour d'exil de ce dernier. L'initiateur de '' Bamba Partout '' à célébré l'événement à Dakar comme il le fit lors du Grand Magal à Thiès.



Jadis, ses troupes défilaient à longueur de journée dans les rues de Darou la veille et le jour du magal. Cette fois, le décor a été tout autre. Les fidèles qui n'étaient pas au courant de cette décision ont été nombreux à se poser des questions sur pareille absence.



À côté, il faudra, toutefois, signaler la présence à Darou de Mame Thierno Birahim plus connu sous le sobriquet de '' Borom Darou ''.