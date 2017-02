ÉCONOMIE : Makhtar Diop, le vice-président de la Banque Mondiale se rend en Gambie

Le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique, Makhtar Diop, va effectuer une visite en Gambie à partir de ce vendredi, renseigne un communiqué de l’institution publié hier. Lors de cette visite d'une journée, précise notre source, M. Diop va rencontrer le Président Adama Barrow et des membres du nouveau gouvernement, notamment M. Amadou Sanneh, ministre des Finances et des Affaires économiques et Gouverneur du groupe de la Banque mondiale pour la Gambie.



‘’Makhtar Diop va également rencontrer les organisations de la société civile, y compris les organisations de jeunes et le mouvement « Gambia Has Decided », ainsi que des membres du secteur privé’’, lit-on dans la note. Le vice-président de la BM en Afrique visitera, par la même occasion, le collège de Kotou bénéficiaire du programme d’appui de la Banque mondiale au secteur de l’Education en Gambie. Cette visite, selon le communiqué, sera l’occasion pour le Groupe de la Banque mondiale de réaffirmer son soutien à la population gambienne.