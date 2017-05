ECONOMIE : Macky Sall engage le Gouvernement à amplifier les financements des projets des femmes

Le Chef de l’Etat a rappelé la place primordiale qu’il accorde à l’autonomisation économique des femmes. Après de chaleureuses félicitations à l’occasion de la quinzaine nationale de la femme, il engage le Gouvernement à amplifier les financements de leurs projets, en tenant compte des indicateurs pertinents de développement humain, et des critères d’ajustement favorisant les cibles spécifiques. Il est aussi pour une optimisation des impacts socio-économiques des appuis institutionnels et financements publics accordés aux femmes, et de préparer, dans les meilleurs délais, la validation et la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie nationale d’autonomisation économique des femmes.