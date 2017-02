ÉCHEC DE LA CANDIDATURE DE BATHILY : Quand l’opposition fait preuve de mauvaise foi (Par Abdou Mbow)

Il y a quelque choses de félonien dans le comportement de l’opposition sénégalaise qui nous à habitué depuis quelques temps à une grande malhonneteté intellectuelle qui frise le ridicule. On la savait rancunière, excessive dans ses déclarations et ses prises de position, elle vient de franchir un nouveau palier dans son escalade de mauvaise foi.

Que Abdoulaye Bathily ait été battu dans une élection à plusieurs tours, il n’ y a rien de plus normal dans un tel scrutin, surtout pour pour ceux qui connaissent réellement la diplomatie et la géopolitique africaine. Ce scrutin complexe obéit à des logiques et à des renvois d’ascenseur qui ne se prettent pas à lire facilement comme le fait l’opposition sénégalaise obsédédée dans sa quete effrénée de démolir l’image d’un homme politique, le Président de la République qui les a tous ridiculisés.

Lier les résultats de ce scrutin ou la défaite du Pr Bathily à une diplomatie en panne et s’en prendre au Président Macky Sall relève de la malhonneté. En patriote imbu des valeurs sénégalaises, le président Macky Sall s’est investi totalement pour aider à l’élection d’un compatriote compétent, loyal jamais pris à défaut dans son patriotisme. Il s’agit là d’un comportement républicain et patriotique qu’il faut saluer à sa juste mesure. Il faut, dans notre pays développer des réflexes de solidarité et de patriotisme et encourager toutes les initiatives allant dans le sens de venir en aide à tous nos compatriotes d’où qu’ils viennent.

Le président Macky Sall a récemment sauvé notre sous-région d’un embrasement qui couvaient dans la façade de l’Atlantique. La vérité est qu’il a rassuré les Sénégalais de l’nacrage démocratique de notre pays. Il a rassuré nos partenaires en Afrique comme en Europe sur la diplomatie sénégalaise montrant la voie pour un réglement pacifique mais ferme d’un conflit qui larvait. Macky Sall a provoqué un changement essentiel des règles de la diplomatie africaine. Non seulement il a su imposer son charisme à ses partenaires, mais il rassure l’Afrique





Abdou MBOW

Porte Parole Adjoint de l’APR