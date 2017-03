EBINAKO : Un véhicule fonce dans une maison et tue une femme et son bébé (TÉMOIN)

Un chauffeur de transport en commun perd le contrôle de son véhicule et fonce dans une maison à Ebinako, dans la commune de Djinaky (Bignona), tuant une femme de 25 ans et son bébé de 6 mois, appris l’APS auprès d’un témoin.



L’accident s’est produit aux environs de 7 heures du matin suite à une course poursuite entre deux véhicules qui avaient quitté Diouloulou pour Bignona, sur la nationale numéro 5.



’’A hauteur d’une maison sur la route, l’un des véhicule a tenté de dépasser l’autre. Sous l’effet d’une vitesse extrême, le chauffeur a perdu le contrôle et a foncé sur la maison où une femme était en train de balayer la cour. Elle est morte sur le coup avec son bébé qu’elle portait’’, a confié à l’APS Idrissa Coly habitant d’Ebinako.



’’Les deux voitures roulaient à vive allure. Lorsqu’elles m’ont dépassé, je me suis dit qu’elles ne dépasseront jamais le village sans commettre de dégâts’’, a dit M. Coly.



La victime, Khady Diédhiou, était mariée et mère de trois enfants.



Quelques minutes après l’accident, un détachement des sapeurs pompiers de Bignona est venu pour récupérer les deux corps.



’’Il y a une énorme tristesse dans le village qui a refusé du monde lors de l’enterrement à 13 heures. Les populations sont tellement en colère avec cette indiscipline notée encore sur la route’’, a poursuivi Idrissa Coly.



Craignant d’être ’’lynché par des populations très remontées’’, le chauffeur aurait pris la fuite, selon le témoin qui précise : ’’Le chauffeur habite un village environnant où il est trés connu. Ses parents étaient à l’enterrement, mais lui a disparu dans la nature’’.