Dybala a éclipsé Messi

Un peu plus de sept ans les séparent, mais plus les années passent et plus Paulo Dybala se rapproche de Lionel Messi. Mardi soir lors du quart de finale aller de la Ligue des champions opposant la Juventus au Barça (2-0), la pépite argentine du club turinois a crevé l’écran en inscrivant un doublé que n’aurait pas renié son glorieux aîné. Rapide, technique, instinctif, l’attaquant de 23 ans a tout pour devenir la nouvelle grande star du football argentin.



A l’inverse, le quintuple Ballon d’Or a été particulièrement discret, comme lors du match aller face au PSG au tour précédent. Mais, comme tout le monde, Dybala sait ce qui est advenu au match retour.Ce qu'il s'est passé avec Paris, va nous servir de leçon,a-t-il ainsi expliqué sur le site de l’Uefa. En attendant, l’ancien de Palerme, comme Javier Pastore ou Edinson Cavani entend bien savourer sa performance, qui fait croître sa cote de popularité et sa valeur sur le marché des transferts.

Si le Barça, mais aussi le Real, ont déjà fait part de leur intérêt pour ce dernier, Paulo Dybala, auteur de 16 buts et 7 passes décisives en 36 matches joués avec la Juve cette saison, sait qu’il a tout à gagner avec le club turinois, qui lui a donné les clés de son jeu et a créé une doublette particulièrement efficace avec Gonzalo Higuain. Apprécié pour sa simplicité et sa modestie, le joueur formé à Cordoba a encore fait preuve de ses qualités humaines mardi soir en n’oubliant pas, malgré les sollicitations et sa performance de la soirée, d’adresser un message à l’international espagnol, Marc Batra, blessé suite aux explosions qui ont touché le bus du Borussia Dortmund. Il a déjà tout d’un grand.