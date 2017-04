Drame de Médina Gounass : Un pèlerin dénonce la négligence de l'Etat.

Apres le drame qui a fait plus de 20 morts au daaka de Médina Gounass, l'heure est maintenant au bilan. Un pèlerin témoin du drame n'y va pas avec le dos de la cuillère, et pour lui, la sentence est sans appel. En effet, selon ce pèlerin joint au téléphone, " l'Etat a failli, car au moment où l'incendie s'est déclaré, il n'y avait que trois citernes qui étaient toute vides. Les gens étaient obligés d'aller jusqu'au village pour chercher de l'eau. Il n'y avait qu'une équipe de sapeurs pompiers qui ne pouvait qu'attendre que le feu se calme pour tenter de l'éteindre. " Avant de poursuivre : " si l'Etat avait déployé suffisamment d’équipes de sapeurs pompiers et prévu plusieurs citernes, on n'en serait pas là! "

Par ailleurs, notre interlocuteur regrette que " les promesses faites lors de la rencontre avec le ministre de l'intérieur n'aient pas été respectées..."