Drame de Médina Gounass : Alpha Condé a présenté ses condoléances à Macky Sall

Le président de la République, Macky Sall, a déclaré vendredi avoir reçu un coup de fil de son homologue guinéen Alpha Condé qui a lui présenté ses condoléances, suite à l’incendie tragique au daaka de Médina Gounass.



Le président Sall en a fait la révélation lors de la déclaration qu’il a faite sur le site qui accueille chaque année cette retraite spirituelle qui réunit des milliers de fidèles.



Le 76e daakaa a été endeuillé cette année par un incendie tragique, qui a causé la mort de 25 personnes et en a blessé plus d’une centaine, en plus d’importants dégâts matériels.



Ce vendredi après-midi, le chef de l’Etat s’est rendu à Médina Gounass, où il a présenté les condoléances de la Nation au Khalife Amadou Tidiane Ba suite à ce sinistre, qu’il a qualifiée de tragique.



Arrivé dans la cité religieuse dans la foulée de son ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, qu’il a dépêché sur les lieux jeudi, le chef de l’Etat a signalé avoir reçu un appel téléphonique d’Alpha Condé.



Il a indiqué qu’après lui avoir présenté ses condoléances, le président Condé a promis d’envoyer le Khalife de Labé, pour venir au Sénégal présenter les condoléances de la Guinée.



Le chef de l’Etat a par ailleurs présenté ses condoléances à la délégation mauritanienne dont l’ambassadeur était sur place, ainsi qu’à la Gambie.



Il a annoncé de ‘’grands changements pour prévenir d’éventuels incendies’’ au daaka de Médina.



Le daaka, une retraite spirituelle où ne sont présents que des hommes, a démarré samedi et se poursuivra jusqu’au 17 avril.



Cette manifestation attire chaque année des milliers de pèlerins venus de plusieurs pays de la sous-région. Le nombre de pèlerins s’accroît d’année en année.



Le daakaa qui se tient en pleine brousse a été initié par le marabout Thierno Mouhamadou Saïdou Bâ, alias Mamadou Hawoly Bâ, né en 1900 dans le village de Thikité, dans le département de Podor (nord).