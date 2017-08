Drame de Demba Diop : Les 10 Ouakamois encore déférés

Les 10 Ouakamois arrêtés lundi dernier ont encore été déférés ce vendredi, à la suite de deux retours de parquet, en milieu de semaine. Ils seront auditionnés par le procureur, puis par le magistrat instructeur, dans le cadre de l'enquête en lien avec le drame survenu au stade Demba Diop, et qui avait coûté la vie à 8 supporters du Stade de Mbour.

L'on apprend que l'autorité judiciaire a déjà décidé de l'ouverture d'une information judiciaire pour les 10 mis en cause, dont le Président de l'Association des supporters de l'Union Sportive de Ouakam (Uso).

Pour rappel, ces derniers avaient fait l'objet d'un second retour de parquet, jeudi. Mamadou Timéra et Cie sont suspectés d'être à l'origine des événements tragiques au stade Demba Diop le 15 juillet 2017.