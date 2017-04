Drame de Bettenty : Le bilan s’alourdit à 21 décès et une disparue

Retour sur le chavirement de la pirogue qui transportait une soixantaine de personnes dont 51 femmes, et qui avait provoqué la mort de 17 d’entre elles et 41 autres avec de légères blessures. Selon « le Témoin », le bilan s’est alourdi à 21 décès et une disparue. D’après les témoignages, les femmes victimes de cet accident provenaient d’une cueillette d’huîtres.