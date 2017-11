Drame à la Gecamines à Ngoundiane : Un ouvrier écrasé par les blocs de basalte

Un drame est survenu hier, à la carrière de basalte Gecamines de Ngoundiane. Il s’agit de la mort atroce par accident de travail de Lamine Faye dit lamine Dione, petit frère du conseiller municipal de Ngoundiane Ousmane Faye, par ailleurs conducteur du forage de Diack. Lamine était soudeur au niveau de Gecamines et c’est à ce titre qu’il a été positionné ce matin dans la grande fosse qui reçoit les grosses pierres de basalte qui pèsent chacune environ une tonne, avant le concassage. Lamine a été introduit dans la fosse pour procéder à des travaux de soudure. Les autres ouvriers qui devaient être là pour surveiller le travail sont allés tranquillement prendre leur petit-déjeuner alors que le patron était aussi sorti. A son retour, tout le monde a certainement oublié la présence de Lamine dans la fosse et ordre a été donné aux camionneurs de déverser les grosses pierres. Ce qui a été fait alors que le soudeur était au fond. C’est ainsi qu’il a été littéralement broyé et pour extraire le corps, les sapeurs ont dû recourir à une grue. Le spectacle était désolant, insupportable et c’est pourquoi les travailleurs, très furieux, s’en sont pris aux patrons. Il a fallu l’intervention de la gendarmerie pour les mettre à l’abri. D’ailleurs pour parer à toute éventualité, la gendarmerie a ordonné la fermeture des carrières pour 48 heures, en attendant que la sérénité puisse revenir dans les rangs. Le corps de Lamine Faye ou ce qu’il en reste a ensuite été évacué par les sapeurs-pompiers à la morgue du centre de santé de Khombole...