Drake et Jennifer Lopez en couple? La réaction de Rihanna qui laisse peu de place au doute (photos)

Une photo publiée par champagnepapi (@champagnepapi) le 27 Déc. 2016 à 23h38 PST



Une photo publiée par Jennifer Lopez (@jlo) le 27 Déc. 2016 à 23h38 PST



😍 <-------- Lotta those

Une photo publiée par champagnepapi (@champagnepapi) le 11 Déc. 2016 à 3h48 PST



Depuis plusieurs jours, la rumeur d’une nouvelle idylle entre Jennifer Lopez et Drake enflamme le web. Le rappeur canadien et la bomba latina ont été aperçus il y a quelques jours en train de dîner en tête à tête dans un restaurant de West Hollywood. Et selon certains curieux qui les ont croisés, ils semblaient très proches l’un de l’autre et avaient l’air de partager un réel moment d’intimité.Une récente action de Rihanna vient d'ailleurs bel et bien confirmer les rumeurs. La jeune femme qui a vécu une romance avec Drake cette année aurait mal pris la nouvelle. Elle vient en tout cas de se désabonner des différents réseaux sociaux de J.Lo alors qu’elles étaient jusqu’à présent de bonnes amies.Et la chanteuse de la Barbade a bien fait de se désabonner puisque quelques heures plus tard les nouveaux tourtereaux postaient tous deux une photo qui laisse peu de place au doute. Ils posent tendrement enlacés sur un canapé et affichent des mines plus que réjouies.Il y a quelques semaines, Drake avait assisté au concert de Jennifer Lopez à Las Vegas et avait déjà posté une photo qui les montrait très complices.