Dr Ngom, médecin traitant de la fillette violée à Thiès : "Elle a eu des lésions sévères, mais elle est hors de danger"

Le Dr Ngom, le chef de service de chirurgie de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès revient sur ce qui s'est passé avec la fillette de 15 mois sauvagement violée puis abandonnée par un individu jusque-là inconnu.

Interrogé par nos confrères de Thies24.com, Dr Ngom raconte que la petite a été conduite à l'hôpital par son père qui a déclaré qu'elle était victime d'enlèvement et d'agression sexuelle survenus très tôt le matin. Après examen, le médecin indique qu'elle avait des légions sévères au niveau du périnée qu'il a tenté de réparer avant de faire des prélèvements pour le laboratoire.

Dr Ngom de dire qu'en ce moment, l'état de la fille est stationnaire mais hors de danger et que la plaie commence à se cicatriser. Il a précisé que les soins seront continués et qu'il y a des risques de séquelles dues au traumatisme.