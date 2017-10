Dr Malick Diop : " Les exportations se portent très bien au Sénégal "

Les exportations sénégalaises se portent très bien, selon le Directeur général de l'ASEPEX. Le Dr Malick Diop avance que les chiffres des exportations sénégalaises du 31 Décembre 2016 au Sénégal, sont estimées à 1370 milliards d’exportation vers le continent et les autres pays. Et sur deux ans, on a assisté à une croissance de plus de 16%. A la date du 30 juin 2017 la croissance des exportations est de 8.1 Les exportations sont en train d’augmenter d’année en année. Aujourd’hui on a une croissance soutenue des exportations sénégalaises, selon le Directeur général de l'ASEPEX.