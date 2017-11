Dr Makhtar Faye, directeur exécutif de la nouvelle prévention routière : " En 2016, il y a eu1618 accidents sur l'axe Fatick/Kaolack/Kaffrine "

Selon le directeur exécutif de la nouvelle prévention routière, Dr Makhtar Faye, l'axe Fatick, Kaolack et Kaffrine est la 3 ème région la plus 'accidentogène'. " Pour la journée mondiale des victimes de la route, nous organisons à Kaolack une cérémonie de récital de coran. Alors, pourquoi Kaolack ? Parce que Kaolack est une zone passante et une route internationale, compte tenu des nombreuses voitures qui passent par cette ville pour rallier d'autres pays comme la Gambie, le Mali et la Guinée", a déclaré Mr Faye.



C'est la raison pour laquelle, beaucoup d'accidents sont notés dans cette région. " En 2016, il y a eu 1618 accidents de la circulation. Je pense que le fait de venir à Médina Baye rendre hommage aux victimes d'accidents de la route est une façon de réduire la sinistralité dans cette région", a-t-il précisé.



Rappelons que l'imam de la grande mosquée de Médina Baye, Imam Cheikh Ahmed Tidiane Alioune Cissé, a dirigé ce samedi la cérémonie de récital de coran, en présence du gouverneur de région, du préfet départemental et l'ensemble des acteurs du transport.