Dr Macoumba Diouf, maire de Latmingué :" Le cheptel ovin joue un rôle économique, social, culturel et religieux très important au Sénégal"

A l'occasion de la journée de lancement du projet ' initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons'(Imam), le

maire de Latmingué, le docteur Macoumba Diouf, à déclaré que le secteur de l'élevage contribue à la cohésion sociale et à différentes transactions commerciales dont les exportations de peaux qui génèrent des devises. " Le PRONAM a comme objectif général de contribuer à accroître l'offre nationale de moutons, notamment de Tabaski et contribuer à la création d'emplois générateurs de revenus notamment, en ce qui concerne l'IMAM, à améliorer la productivité numérique et pondérale des ovins", a ajouté l'édile de Latmingué.



Selon Dr Diouf, l'initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons compte enrôler 25 communes du Sénégal et l'objectif principal est de mettre à la disposition des populations des moutons.

Ainsi, chaque bénéficiaire fera de son mieux pour que le passage du don puisse être effectif. Pour la mise en œuvre du projet, chaque maire a contribué à hauteur de 3 millions, sans compter l'apport du ministère de l'élevage, du PNDL, de la délégation générale à la solidarité nationale et à la protection sociale et de l'ONG Heifer internationale.



Au total, une enveloppe financière de 574 millions a été mise sur la table, 3 750 moutons seront distribués dans 60 ménages par commune. Et pour la mise à l'échelle du projet, l'IMAM va toucher à peu près 140 communes d'ici 2018.